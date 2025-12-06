В Казани открылась выставка, посвященная истории иллюстрирования «Шурале»

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка, посвященная иллюстрированию «Шурале» Габдуллы Тукая. Представлены 12 созданных художниками XX века экспонатов, которые изображают персонажа сказки классика. Выставка будет размещена в Казани до 11 января, а затем начнет путешествие по районам республики.

«Образы Шурале, созданные разными художниками, – это особое понимание творчества Габдуллы Тукая, поиск внутри себя. Когда мы готовились, узнали, что некоторые свои произведения и сам поэт подписывал именем своего героя. Особенность этой выставки в том, что она не только визуальная, но и аудиальная. Таким образом мы погружаем посетителей в мир Тукая», – отметил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

Выставка состоит из 12 экспонатов, на каждом из которых изображен Шурале в интерпретации разных художников, а на обратной стороне – история этого образа на русском и татарском языках. Самая ранняя работа датирована 1913 годом.

«Габлулла Тукай – это образ, которому в современном мире мы уделяем недостаточно внимания. Мы стали думать, как можно поработать с его произведениями и биографией. Мы создали выставку, где можно посмотреть, как разные художники обращались к «Шурале». Отечественная книжная графика является феноменом для всего мира», – добавил издатель, сооснователь Центра современной культуры «Смена», куратор выставки Кирилл Маевский.

Он провел экскурсию для гостей церемонии открытия, где рассказал об истории создания работ и о самих художниках, иллюстрировавших «Шурале».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.