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В Казани открылась выставка печатей известных татарских ученых и просветителей
В Казани в музее Каюма Насыри открылась выставка персональных знаков – тугр известных татарских ученых и просветителей, приуроченная к юбилею татарского ученого и этнографа. Напомним, в 2025 году исполняется 200 лет со дня рождения Насыри. Организатором выставки стала редакция «Миллиард.Татар».
В музее гости смогли увидеть личные печати Насыри, богослова и историка Шигабутдина Марджани, ученого и богослова Риза Фахретдина, поэта периода «Золотой орды» Сайфа Сараи (XIV век) и других известных личностей. Помимо этого, посетителям мероприятия показали тамги казанских ханов – предыдущий проект «QR-код по-татарски».
Тугры восстановил и реконструировал на основе классической арабской каллиграфии казанский хаттат Рамиль Насыбуллов (Ан-Намир).
Он рассказал пришедшим на выставку про происхождение татарских тугр, про особенности каллиграфических стилей (их видно в постерах выставки). Еще для гостей провели мастер-класс: каллиграф для каждого на бумаге оставил персональную подпись в стиле арабской каллиграфии, подкрепив ее своей чернильной печатью, которую изготовили специально для данного мероприятия.
Как сказал хаттат, у татар сохранилось очень много тамг. Данный факт доказывает высокий уровень искусства печати у татарского народа еще в золотоордынские времена. В связи с этим, каждую тамгу можно рассматривать как произведение этого искусства.
«Как правило, тамги использовались элитами, писателями, учеными, зажиточными людьми, которые ставили их в качестве личной печати или подписи», - поделился хаттат.
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