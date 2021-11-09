В Казани открылась выставка об антифашистском немецком студенческом движении «Белая роза»

Сегодня, в день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, в казанской Национальной библиотеке открылась фотовыставка, посвященная студенческому сопротивлению гитлеровскому режиму в Мюнхене в 1942–1943 годах.

Посетители могут посмотреть на архивные фотографии времен Второй мировой войны и узнать о «Белой розе» — объединении студентов, которые не признавали режим, установленный в Германии Гитлером. Выставка будет открыта до 12 января.

«Особенно знаково, что эта выставка открывается в день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Мне кажется, она в очередной раз показывает, насколько разрушительна идеология фашизма. Здесь можно увидеть, что и в самой Германии были граждане, которые организовывали сопротивление режиму, в данном случае речь о студенческом движении „Белая роза“», — рассказала на церемонии открытия председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она подчеркнула, что сейчас очень важно обращаться к истории, потому что остается много неизвестных героев, которые в годы Великой Отечественной войны отдали свои жизни ради борьбы с фашизмом.

Выставка уже побывала во многих странах, а также ряде городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске, Омске и других.

«Эти студенты не пускали эшелоны под откос, не взрывали военную технику. Они боролись силой печатного слова: писали листовки и обращались к немецкой нации», — сообщил директор фонда «Евразия» и организатор выставки Игорь Храмов.

Работая в Германии, он посетил эту выставку в Мюнхене и выяснил, что ее уже привозили во многие страны, которые пострадали во время Второй мировой войны, но не в Россию. Поэтому он решил организовать ее и в пределах нашей страны.

Экспозиция представлена на русском и немецком языках и включает в себя информацию о молодежных движениях Германии в годы становления Третьего рейха, о судьбах основных участников группы, пребывании трех студентов-антифашистов на Восточном фронте и процессах по делу «Белой розы».

Выставка будет работать в Национальной библиотеке до 22 января будущего года.