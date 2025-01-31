В Казани открылась выставка о жизни Сергея Есенина

Сегодня в Музее Горького и Шаляпина в Казани открылась выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина.

Перед началом торжественной части перед гостями выступил солист Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля Денис Хан Баба с концертмейстером Дарьей Сосновской.

Проект «Сергей Есенин: «Я хочу верить в лучшее» создан совместно с музеем - заповедником Сергея Есенина из родного села поэта – Константиново. Выставка символична, ведь открывается именно в Музее Горького, а Горький и Есенин были знакомы.

«Выставку смонтировали буквально за полтора дня. Это лишний раз говорит о профессионализме наших коллег, которые знают, как что расставить, каким образом выстроить логические переходы и концепцию» - рассказала Марианна Гаврилова, заведующая Музеем Горького и Шаляпина.

Выставочные работы разделены на 5 частей, каждая из которых рассказывает об определенном периоде биографии и творчестве поэта. Первые три части работ посвящены селу Константиново. Четвертая часть рассказывает о путешествии Сергея Есенина по городам Закавказья в 1924 году. Пятый блок посвящен новой жизни села, куда Есенин возвращается после продолжительной заграничной поездки. Завершает выставку рассказ о создании в Константинове Музея-заповедника поэта.

«Эта выставка о Родине, о любви к своему краю. Как воспевает любовь к родному краю наш великий Габдулла Тукай, как скучает по родной земле Муса Джаиль - это тема для поэтов будет вечной. И, конечно, Есенин является ярким олицетворением любви к Родине», - поделилась гендиректор Нацмузея РТ Алиса Вяткина.

На выставке представлено 79 экспонатов, которые включают в себя: мемориальные предметы, личные вещи Сергея Есенина, его автографы, прижизненные дореволюционные советские издания произведений и художественные работы.

«Мы осветили самые разные стороны биографии Есенина, но именно через его рукописи, через его сборники. Потому что сам он о себе писал: «Так что касается моих автобиографических фактов, так это все в моих произведениях». Также отдельное внимание мы уделили именно тематическим встречам Есенина и Горького», - поделился директор «есенинского» музея-заповедника Вячеслав Журавлев.

Также Журавлев заявил, что в честь 130-летия со дня рождения Есенина в Рязанской области проведут 130 юбилейных мероприятий.

После торжественного открытия посетителей ждала экскурсия, в которой желающие смоги узнать интересные факты из биографии Сергея Есенина и погрузиться в его творчество.

Выставка продлится до 2 марта, посетить ее можно по билету в музей и по Пушкинской карте.

Ульяна Бурдина

фото: © «Татар-информ»