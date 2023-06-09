В Казани открылась выставка о женских звездах отечественной космонавтики

В Казанском Кремле открылась фотовыставка «Женское лицо российского космоса». Она посвящена советским и российским женщинам, совершавшим полеты в космическое пространство и работавшим на орбитальных станциях.

На выставке представлены редкие фотографии «пяти звезд» отечественной космонавтики: Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, Елены Кондаковой, Елены Серовой и Анны Кикиной. Они позволяют посетителям познакомиться с особенностями подготовки к космическому полету и работы на орбите планеты. Помимо прочего, экспозиция раскрывает подробности обычной жизни космонавток.

«Отрадно, что выставка находится в открытом пространстве, где каждый взрослый и ребенок при прогулке сможет с ней ознакомиться. Здесь представлены трогательные снимки из личных архивов наших героинь. Последствия, которые могли произойти для организма, были неизвестны, но они все стремились покорить космос. С помощью этой информации мы узнаем о наших покорительницах космоса, которые совершили большой подвиг», — заметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова подчеркнула, что пример смелых и отважных поступков, рассказ о которых представлен на выставке, дает каждому понять, что женщины могут все.

«Действительно 16 июня 1963 год является для нас памятным событием. В этот день был совершен первый полет женщины в космос (речь идет о Валентине Терешковой — прим. Т-и). Считается, что космос совсем не женское дело. Космическая подготовка включает невероятные физические нагрузки. На женщине держится много функций, и благодаря такой выставке мы видим пример тех женщин, которые делают благие дела», — заявила она.

Выставка в Татарстане проводится по инициативе государственной корпорации «Роскосмос» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и музея-заповедника «Казанский Кремль». Выставка продлится до 23 июня 2023 года.