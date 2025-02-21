В Казани открылась выставка о военном образовании «Дорога мужества»

В Казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. открылась выставка «Дорога мужества», раскрывающая историю военного образования республики. Также здесь есть экспонаты, которые отражают мужество и отвагу участников СВО, выпускников Танкового и Суворовского училищ Казани.

Почетными гостями на открытии стали замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, генерал Рим Мустаев, а также семьи погибших на спецоперации.

«Мы выставку решили назвать «Дорога мужества», потому что за основу взяли историю создания наших военных училищ. В первую очередь, это Суворовское училище, которое создано в 1943 году, уже по ходу войны, это Артиллерийское и Танковое училища. Это истории выпускников, которые выбирают для себя путь служения Родине», – поделился заведующий музеем-мемориалом Великой отечественной войны Александр Александров.

«Героями не рождаются, героями становятся» – именно теме этой цитаты посвящена выставка. Благодаря воспитанию, традициям и знаниям, которые получают выпускники казанских военных училищ, происходит становление настоящих защитников и героев.

«Наша семья очень благодарна за такую выставку. Это очень ценно и важно в такое время. О героях должны помнить наши дети и следующие поколения, ведь они отдали свою жизнь за нас», – поделилась впечатлениями жена героя Ильмира Кашапова – Нина.

Также она поделилась, что планирует отдать китель погибшего мужа музею для сохранения и увековечения памяти о героях.

На выставке представили и личные вещи, которыми поделился генерал Рим Мустаев, советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан.