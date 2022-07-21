В Казани открылась выставка о благотворительной работе последней российской императрицы

Фото: © Арина Потапова/ ИА «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана открылась передвижная стендовая выставка «Чувствую себя матерью этой страны. Христианский подвиг святой Императрицы Александры Феодоровны», приуроченная к 150-летию со дня рождения последней российской императрицы и к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

В открытии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, и кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

«Петра l и Александру объединяло одно — они были близки к народу, многое из их инициатив они организовывали своими руками. Мы должны приучаться к умению быть милосердным и сострадательным, на этом должна строиться жизнь каждого», — сказала на открытии министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Анна Громова назвала императрицу выдающейся личностью, которая смогла значительно заложить основные направления целых отраслей: медицины, образования, наук, искусств.

«Память о ней всегда останется с нами, поскольку многие ее основания получили свое попечительство в будущем. Императрица принесла огромную пользу России, которую любила и была преданна до конца», — отметила она.

По ее словам, семья императора Николая II являет собой уникальный пример царственного союза, который много сделал в сфере российской благотворительности. Они жертвовали свои личные деньги на богоугодные дела и своими поступками подавали пример всему народу.

Мнение Громовой поддержал в своем выступлении и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Царская семья — это люди с большого ума и сердца. Все что они делали это было с большой любовью к народу. Я надеюсь, что и среди нас есть люди, которые готовы сострадать и быть милосердным, как вся императорская семья», — сказал митрополит.

Из экспозиции выставки посетители узнали об участии императрицы Александры Феодоровны в учреждении и работе Попечительства о домах трудолюбия, Школы нянь в Царском Селе. Также она помогала развивать сеть медицинских учреждений, связанных с вопросами педиатрии, ортопедии, хирургии и женского здоровья.

Экспозиция была подготовлена Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры РФ.