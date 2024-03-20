В Казани открылась выставка «Наследие Ясави и древний Туркестан»

фото: Миллиард татар

В Казани 20 марта прошло открытие выставки «Наследие Ясави и древний Туркестан». Место расположение выставки – Кремль столицы РТ. Организаторами выступили Государственный историко-культурный музей-заповедника «Азрет Султан» (Казахстан) и Музей исламской культуры в мечети Кул Шариф при поддержке генконсульства Казахстана в Казани, сообщает «Миллиард Татар».

На выставке гостям покажут нумизматическое и археологическое наследие древнего Туркестана, а также труды и вещи, связанные с суфийской школой шейха Ахмеда Ясави. Как рассказал Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, выставка создана, чтобы рассказать о связи тюркских народов, которая развивается с древности. Также дипломат сам узнал и был удивлен тому, что последний сейид Казанского ханства Кул Шариф был последователем пути Ахмеда Ясави.

Директор музея-заповедника «Азрет-Султан» Маулен Садыкбеков добавил, что к мероприятию подготовились в рекордно короткие сроки – всего два месяца. Причем после Казани экспонаты отправится в другие страны, среди которых Узбекистан и Турция.