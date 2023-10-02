В Казани открылась выставка с изделиями мастеров старшего поколения из 33 районов РТ

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в Музее естественной истории Татарстана на территории Казанского Кремля открылась выставка народного творчества ветеранов и пенсионеров Татарстана. Событие приурочено к Международному дню пожилого человека.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Гости смогли познакомиться с творческими работами, созданными ветеранами. Для посетителей были представлены различная бижутерия, изделия из бисера и дерева, работы из керамики, картины и образцы лоскутного шитья.

Как рассказал председатель региональной общественной организации ветеранов РТ Хабир Иштиряков, на выставке собрана коллекция работ победителей республиканского конкурса «Ветераны — хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан». Он напомнил, что в творческом состязании приняли участие более 3 тыс. мастеров со всего региона.

«Здесь представлены около 300 работ, которые были отобраны экспертами. На выставке можно увидеть творчество наших пожилых граждан из 33 районов республики. Трудно поверить, что изделия созданы руками простых людей. Они в прошлом учителя, врачи, животноводы, заводчане, водители. С каждым годом качество работ и количество участников увеличивается. Наши люди золотого возраста вовлекаются в творчество и занимают активную позицию», — сказал Иштиряков.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

У каждого мастера своя технология работы с деревом, кружевом, и поэтому у каждого экспоната есть своя изюминка, отметил собеседник.

Церемония открытия выставки сопровождалась концертной программой. Для гостей выступил ансамбль народных инструментов, лауреат республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние»).

«Уже второй год организуется выставка, и мы можем наблюдать потрясающие работы мастеров. В республике проживает около 927 тыс. пенсионеров. Они с удовольствием участвуют в различных мероприятиях. Несмотря на возраст, старшее поколение продолжает вести активный образ жизни, развиваться, обучать нашу молодежь новому и помогают нашей республике процветать», — сказал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Также к пенсионерам со словами благодарности обратилась заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова. Она отметила, что именно пожилые люди являются создателями и популяризируют достояние и наследие Татарстана.



Напомним, по указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральная программа «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках него можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры глава государства отмечал: «Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов».