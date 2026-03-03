В Казани открылась выставка молодых художников Чувашии «Чувашия Молодая»

фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

В Доме Дружбы народов Татарстана состоялось открытие выставочного проекта «Чувашия Молодая», представляющего работы молодых авторов — членов Союза художников Чувашии. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Экспозиция объединяет традиции и новаторство, этнические мотивы и актуальные художественные практики, предлагая свежий взгляд на изобразительное искусство.

На открытии присутствовали руководитель Исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, председатель Союза художников Чувашии Владимир Мудров, академик Российской академии художеств Александр Федоров, председатель Союза художников Татарстана Рабис Саляхов, представители чувашской национально-культурной автономии, народные и заслуженные художники республик.

Ренат Валиуллин поприветствовал гостей и вручил Благодарственные письма Ассамблеи народов Татарстана Владимиру Мудрову и Александру Федорову.

Главная цель выставки — поддержка молодых талантов, демонстрация динамики современного искусства Чувашии и укрепление межрегиональных культурных связей. Концепция проекта строится на идеях преемственности и обновления.

В церемонии открытия приняли участие детский чувашский ансамбль «Асамат кепере» и солистка грузинского ансамбля «Оцнеба» Хамис Магомедова.