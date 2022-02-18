news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
18 февраля 2022  23:27

В Казани открылась выставка молодых скульпторов «Точка прикосновения»

news_top_970_100

В Казани, в Галерее современного искусства «ОКНО», открылась выставка скульптуры «Точка прикосновения». Об этом сообщают организаторы. 

С 18 по 23 февраля на выставке, расположенной в двух залах, будут представлены работы шести молодых скульпторов — выпускников филиала МГАХИ имени Сурикова мастерской А. Минуллиной Зульфии Мухамедьяновой, Артура Давыдова, Ксении Зубковой, Тимофея Тюрина, Дамира Закирова и Динара Салимова.

«Мы предлагаем зрителю прикоснуться (в буквальном смысле потрогать работы) к миру пластических форм, попробовать угадать задачи мастера, побывать в особом мире скульптуры и отразить свою „Точку“ мировоззрения на пластилиновом стенде», — отмечают организаторы.

Увидеть работы можно в любой день, кроме понедельника, с 12 до 19 часов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное