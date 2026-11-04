В Казани открылась выставка Михаила Краева «Точечная роспись»

В Музее А.M.Горького и Ф.И.Шаляпина состоялась творческая встреча с художником и дизайнером, членом Союза художников РТ Михаилом Краевым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Час культуры в бизнесе», организованного Комитетом по культуре Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, Министерством культуры РТ.

Проект направлен на знакомство предпринимательского сообщества с культурными событиями и достижениями. Как отметила создатель проекта Гузель Абульханова, «Час культуры в бизнесе» продолжает серию встреч, начатую в июле выставкой в Национальном музее РТ. Нынешнее мероприятие приурочено ко Дню народного единства. По словам Абульхановой, выставка демонстрирует «единение мировых культур», представленное в работах Краева.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы приближаемся к празднику Дня народного единства, и наша российская сила именно в нашей национальной самобытности. И сегодня на выставке мы тоже увидим полное единение мировых культур, как представил это в своем творчестве Михаил Краев. У Михаила очень интересная, уникальная судьба. С детства он сумел преодолеть очень многие вещи, это очень позитивный человек, преданный искусству. И вот сейчас уже многие годы Михаил, пройдя этот интересный жизненный путь, пришел к выводу, что детей с ограниченными возможностями здоровья нужно учить. Он много лет занимается с ними в студиях, проводит мастер-классы, открывая для них художественное творчество», – подчеркнула куратор.

Михаил Краев родился в 1981 году в Казани, является инвалидом 2 группы с детства. Окончил Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина по специальности «дизайнер». Работал в строительной и мебельной компаниях. С 2018 года занимается благотворительной деятельностью: проводит мастер-классы для детей с ОВЗ, в том числе в инклюзивной студии «НеЗаМи». В 2021 году принят в Союз художников Республики Татарстан. В настоящее время работает в Республиканской юношеской библиотеке, где ведет занятия по рисованию.

Фото: © «Татар-информ»

На выставке представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство в технике точечной росписи. По словам художника, идея серии возникла два года назад в связи с подготовкой выставки, посвященной странам БРИКС. Краев исследовал народные промыслы разных стран и обнаружил, что точечная живопись встречается во многих культурах.

«Идея пришла ко мне два года назад, когда к нам приезжали гости из объединенных стран БРИКС и Союз художников предложил сделать выставку. Я начал собирать информацию о народных промыслах и заметил, что во многих странах есть точечная роспись. Африка меня очень сильно задела: я был удивлен, что люди, просто сидя на земле с палочками, прописывают ткани, предметы, маски. Самая простая фигура – это точка, и какие узоры можно создать с ее помощью, подскажет только фантазия», – рассказал автор.

Фото: © «Татар-информ»

В экспозиции представлены работы, созданные под впечатлением от традиций Африки, Индии, Китая и России. Отдельное место занимают африканские маски, выполненные из бумажных тарелок с использованием акриловых красок.

«Африканские маски сделаны из бумажных тарелок: глаза вырезаны для объема, а расписывал я их в том числе обычными палочками. Когда я рисовал серии «Индия» и «Китай», я уже использовал самодельные конусы: брал акриловую краску, клей ПВА и делал такие тюбики из обычных файлов, чтобы спокойно расписывать большие холсты», – уточнил художник.

Помимо картин, Краев с 2019 года создает «книги художника». Первая такая книга участвовала в выставке в Музее Горького и затем экспонировалась в 70 странах Европы. В настоящее время художник работает над созданием около 25 книг.

Фото: © «Татар-информ»

«Обратите внимание, какое колористическое решение, какая оригинальная техника исполнения. В Казани много общественных пространств, где представлено монументальное искусство, но у нас очень мало живописи. Мне кажется, подобные работы в более высоком объеме здорово украсили бы многие учреждения и интересные локации в нашем городе», – отметила Директор Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова, ознакомившись с экспозицией.

В начале встречи также выступила солистка, студентка Казанского государственного института культуры Эльмира Фатыхова (сопрано).

Мероприятие завершилось осмотром выставки и общением с художником. Выставка «Точечная роспись» Михаила Краева продолжает работу в Музее Горького и Шаляпина.