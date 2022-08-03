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Культура
3 августа 2022  22:32

В Казани открылась выставка «Лучи пленэра» о схожести менталитета татар и туркмен

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В Казани открылась выставка «Лучи пленэра» о схожести менталитета татар и туркмен
Фото: Дом Дружбы народов Татарстана.

В Доме Дружбы народов Татарстана открылась выставка «Лучи пленэра», на которой представлены работы заслуженного деятеля искусств Туркменистана, члена Союза художников дружественной республики Камиля Валиахмедова. 

«Сегодня мы продолжаем диалог двух братских народов, которых объединяет культура и искусство», — подчеркнул замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин во время торжественного открытия. 

Он отметил, что экспозиция стала еще одной из знаковых вех в укреплении двухсторонних связей Татарстана и Туркменистана. 

Сам Камиль Валиахмедов поблагодарил всех, кто помог организовать выставку, и отметил схожесть образа мысли и менталитета татар и туркмен — именно это он постарался передать через свои работы. 

Выставка будет работать три дня, вход свободный. Посмотреть работы можно с 9 утра до 6 вечера, рассказали в Доме Дружбы народов Татарстана.

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