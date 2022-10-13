Выставка картин московской художницы Аси Беляевой открылась в Казани

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

В казанском музее Максима Горького и Федора Шаляпина открылась выставка «12 миров одного года», на которой представлены работы художницы из Москвы Аси Беляевой. Экспозиция включат 12 созданных в технике акварельного скетчинга работ. В каждой из них сказочный сюжет связан с одним из месяцев года.

«Эта выставка была создана специально для поездки в столицу Республики Татарстан. Через картины я постаралась передать людям свою мысль о нашем мире, показать, что он не такой серый, как многие считают. В нем существует множество тепла, света и ярких красок. Это то, что хочется воплощать в жизнь и делиться с другими людьми», — объяснила концепцию своих произведений Ася Беляева.

«Очень важно, чтобы зритель, погружаясь в мои работы, побывал в мире фантазий, чудес. Это творчество, которое способны понять как дети, так и взрослые, что самое важное», — добавила она.

На церемонии открытия выступила директор музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова. «Музей стал местом для раскрытия потенциала и демонстрации своих работ у многих творческих людей нашей республики. Нам отрадно сегодня принимать такую талантливую московскую художницу, поэтессу и актрису Асю Беляеву, которая готова проявлять себя в различных творческих направлениях», — заявила она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Помимо этого, Гаврилова отметила особое значение работ автора. По ее словам, рисунки несут светлый энергетический посыл. Она уверена, что если присмотреться к рисункам, можно понять много глубоких смыслов.

«Смотря на эти картины, понимаешь, что мир прекрасен в любом обличии и его можно по-разному интерпретировать. Творчество порой бывает депрессивным, но надо стремиться, чтобы мир был расцвечен яркими красками и такими добрыми сюжетами», — заключила она.

Кроме того, к художнице обратилась секретарь и член правления регионального отделения Союза художников России Светлана Медведева.

«Важно, чтобы художники и поэты были востребованы в нашей современности. Художники — это сильные личности с особым стилем мышления, которые способны поймать образ и перенести его на холст. На всех картинах изображено добро, и это очень помогает гостям выставки, они получают позитивные эмоции. У каждого из нас внутренний мир свой, и каждый по-своему поймет эти работы. Возможно, для кого-то будут близки эти картины, и они найдут в ней себя», — сказала она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

После завершения официальной части гостей вернисажа ждал спектакль комьюнити-театра «Это — мы» с участием художницы. Зрители рассказывали свои истории, а актеры воплощали их в импровизированные этюды.