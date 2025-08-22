В Казани открылась выставка картин и панно из мусора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необычная выставка, посвященная проблеме отходов, открылась сегодня в здании Национальной библиотеки РТ в Казани в рамках VII Всероссийской научно-практической конференции «ТКО: законодательство и практика». На ней представлены фотографии, панно, картины, а также предметы обихода, собранные из мусора.

«Мне нравится снимать концептуальные фото, какую-то идею, чтобы донести ее до людей. <…> Такие выставки раскрывают много вопросов, привлекают внимание людей к теме экологии», – сообщил «Татар-информу» казанский художник Марат Ким.

Ким – юрист по образованию, раньше работал с коммерческой недвижимостью, но нашел призвание в творчестве. Его фотоработы посвящены проблеме мусора, на них экстравагантные модели позируют на фоне свалок. На одной из работ Сталкер пытается пропылесосить планету, другая тема – цветы, растущие на свалках. Отдельные фотографии раскрывают тему «Современный человек и мусор».

«Каждый год выступаю перед молодежью. Рассказываю о пользе сортировки мусора», – добавил фотограф.

В вестибюле Национальной библиотеки сегодня можно увидеть необычные работы мастеров-художников, подаривших мусору вторую жизнь. Гюзель Амирова из Санкт Петербурга создала из пластиковых бутылок яркие цветы и выложила громадное мозаичное панно из зажимов от хлебных упаковок.

Привлекает внимание серия керамических работ «Корки» Насти Мороз. Автор использовала осколки витражного стекла и глину. Тимур Микулишин создал цветочное панно из плиток, собранных в заброшенных детских лагерях, работавших еще в советское время.

На втором этаже представлена уникальная коллекция работ талантливого художника-самоучки Радика Ибрашева из Агрызского района. По профессии он железнодорожник, а творчество – хобби. Работает в стиле треш-арт, создает шедевры из пластиковых крышек, виниловых пластинок, компьютерных клавиш, пластика, текстильных обрезков, ниток, кнопок, пряжи, саморезов и другого подручного материала.

«На создание одной работы уходит около месяца. Тружусь дома на мансардном этаже. Мне во всем помогает любимая супруга», – пояснил Радик Ибрашев «Татар-информу».

В необычной коллекции есть изображения Остапа Бендера, Шерлока Холмса, Штирлица, Нины из «Кавказской пленницы», актера Михаила Боярского, а также сказочных персонажей – Ильи Муромца, Деда Мороза, Бабы-яги.