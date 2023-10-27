В Казани открылась выставка к 60-летию студенческих отрядов

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

В Национальном музее Республики Татарстан сегодня открылась выставка к 60-летию студенческих трудовых отрядов Татарстана. Проект знакомит с историей движения и его вкладом в развитие страны.

На ней представлены фотографии, документы и личные коллекции. Среди них — знамена и комсомольские путевки, плакаты и значки, форменные куртки и другие личные вещи первых командиров студенческих отрядов. Современная жизнь СТО республики также отражена на выставке. В рамках церемонии открытия гостям также презентовали книгу об истории движения «Тебе, моя Родина».

«Огромные слова благодарности Национальному музею, который так бережно хранит историю своего государства, историю человека труда, историю настоящих человеческих качеств, которые есть в каждом из нас», — отметил заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики, Председатель правления ТРО МООО «РСО» Евгений Ефимов.