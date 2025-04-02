В Казани открылась выставка «Герои глазами Первых»

С 2 по 14 апреля в казанском «Арт центре» (ул. Николая Ершова, д. 62) будет работать выставка «Герои глазами Первых», посвященная наставникам, которые повлияли на современных подростков. Выставка рассказывает не про знаменитых и медийных личностей, а про родных, близких и просто тех, кто словом и делом помогает будущему поколению, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Мы хотели показать, что герои всегда рядом. Каждый снимок – это история, рассказанная глазами ребенка, дорогой для их сердца и нашей истории человек. Каждый участник проекта держит в руках ценную вещь, которая хранит в себе все теплые чувства, связанные с их защитником и героем. Для каждого ребенка есть свой атрибут героизма, своя частичка героя», – пояснили агентству в пресс-службе движения.

Каждый снимок – это история, рассказанная глазами ребенка. Например, Валерия Сенюхина рассказала про свою бабушку, которая 65 лет проработала учителем и общественным деятелем, а Аделина Гатиятова поделилась историей про прабабушку и прадедушку – участников Великой Отечественной Войны. Всего на выставке представлено девять разных историй.

Ранее выставка была представлена только в Казанской ратуше, где с ней ознакомились министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков и секретарь Государственного Совета Татарстана Лилия Маврина.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.