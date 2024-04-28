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В Казани открылась выставка «Драматург + театральный художник» школы-студии МХАТ
В столице Татарстана, в театре имени Галиасгара Камала, открылась выставка «Драматург + театральный художник». На ней представлены проекты молодых театральных художников — выпускников и студентов факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Ильфир Якупов.
«Это настоящее культурное событие для Казани. Экспозиция посвящена редким профессиям, в работах отражены труды студентов Школы-студии МХАТ и их достижения. Хочется отметить, что проект стал возможен благодаря поддержке СИБУРа в рамках программы „Формула хороших дел“. В последние годы компания активно поддерживает развитие культурной среды. Мы рады, что нам удалось сделать совместный проект, тем более в таком уникальном формате», — пояснил спикер.
Проект Школы-студии МХАТ и СИБУРа направлен на развитие культурной среды городов за счет возможностей современного театрального искусства, просветительских мероприятий, взаимодействия с местными театральными коллективами, а также путем поддержки талантливой молодежи.
Выставка расположена на первом и втором этажах фойе театра. В первой зоне оказались авторские макеты и эскизы сценографии художников-постановщиков к пьесам Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь» и ряд других работ. Во второй зоне разместились макеты и эскизы костюмов. Они демонстрируют прочтение художниками по сценическому костюму образов персонажей произведений Александра Островского «Бесприданница» и «Без вины виноватые».
«Понять специфику профессии художника-сценографа и художника по костюму театра очень сложно. Мы открываем выставку в самом посещаемом театре Татарстана, и я уверена, что благодаря этому большое количество абитуриентов, молодежи смогут узнать об узкоспециализированных профессиях, о которых мало кто слышал», — добавила заведующая кафедрой сценографии факультета сценографии в театральной технологии Школы-студии МХАТ Мария Утробина.
Экспозиция «Драматург + театральный художник» будет открыта до 1 июня. Утробина отметила, что проект сопровождается мастер-классами и лекциями от ведущих специалистов в области сценического искусства, а также просмотром творческих работ абитуриентов и авторскими экскурсиями.
В эти дни желающие смогут посетить целый ряд мероприятий. К примеру, лекцию «Профессия сценограф. Как рождается визуальный образ спектакля», профориентационную встречу «Школа театральных художников», мастер-класс по образу сценического костюма и многое другое.
Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» реализуется с 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. Она осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию, культуру и волонтерство.
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