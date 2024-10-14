В Казани открылась выставка чемпионов профмастерства «Абилимпикс»

Выставка чемпионов профмастерства открылась в парке Горького в Казани. Она рассказывает истории участников движения «Абилимпикс».

На протяжении месяца в одном из парков города можно полюбоваться и вдохновиться фотографиями и цитатами победителей чемпионатного движения по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». На экспозиции представлены 17 человек, которые стали лучшими в стране в своей компетенции: парикмахерское искусство, вязание крючком, облицовка плиткой, токарные работы на станках ЧПУ, обработка текста, мебельщик и другие.

Особую гордость за своих детей чувствуют родители. «Увидеть сына на доске почета — это огромное достижение для нашей семьи», — делится Татьяна, она мама одного из победителей, Александра. Еще несколько лет назад он был застенчивым ребенком, практически не общавшимся со сверстниками, но участие в чемпионате изменило его.

«Я даже не мог представить, что однажды мое фото окажется на таком баннере», — признается Александр, для которого этот сюрприз стал настоящей неожиданностью.

Выставка включает не только фотографии школьников, но и взрослых участников «Абилимпикса». Среди них — семья Аскаровых. Чемпионат охватывает более ста компетенций, и с каждым годом число участников растет.

«Мы надеемся, что выставка вдохновит жителей города и покажет, что добиться успеха можно независимо от диагноза и физических ограничений. Кроме того, мы бы хотели, чтобы она стала дополнительной мотивацией к новым победам для нынешних участников движения «Абилимпикс», ведь с каждым годом мы планируем расширять выставку и показать городу еще больше чемпионов профмастерства», - отметил руководитель Центра развития профессиональных компетенций Татарстана Эмиль Губайдуллин.