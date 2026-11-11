В Казани открылась Всероссийская конференция, посвященная императору Николаю I

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани стартовала Всероссийская научная конференция «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации», приуроченная к 190-летию визита императора Николая I в Казань. Мероприятие продлится два дня.

Организовали конференцию фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Национальный музей Республики Татарстан совместно с Институтом всеобщей истории РАН при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Участие в мероприятии принимают представители ведущих научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Петрозаводска и других городов страны.

Первая часть конференции состоялась в Присутственных местах Казанского Кремля и началась с открытия выставки фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Экспозиция подробно рассказывает о многовековых традициях Священного Коронования, которые продолжали традиции венчания на царство русских царей.

С приветственной речью на открытии выступили ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Казалось бы, тема, которая заявлена у нас с точки зрения проведения научно-практической конференции, и тема выставки идут параллельно, но каждая из них имеет свою особенность. Но я считаю, что очень важным аспектом является то, что успешным залогом успешного развития государства, залогом успеха развития консервативной модернизации является преемство. И эта выставка – вводная часть в саму конференцию», – считает министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В общении с журналистами Лейла Фазлеева обратила внимание на просветительскую ценность экспозиции.

«Каждый, кто посетит эту выставку, получит урок истории. Мы по-разному учились в школе и по-разному знаем историю своей страны, однако в нее всегда очень интересно погрузиться. Выставка показывает нам лишь некоторые эпизоды развития нашей страны, но всегда интересно узнать, чем тогда руководствовались, как принимались решения и как это повлияло на последующие события в нашей стране. Кроме того, выставка связана с просветительством, новыми знаниями, а новые знания – это всегда хорошо. Огромная благодарность организаторам за то, что мы сегодня побывали на уроке истории в сердце Кремля», – рассказала Лейла Фазлеева.

«Приехать в Казань – всегда праздник. А когда мы на завершающем этапе празднования великих юбилеев государя-императора Николая I, то это втройне приятно, потому что наша конференция – это вишенка на торте. С 2025 года мы ведем работу по изучению различных аспектов царствования и провели значительное количество конференций в Калининграде, Перми, Екатеринбурге. Выставка уже побывала во многих регионах», – отметила ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», создатель историко-туристического проекта «Императорский маршрут» Анна Громова.

Казань – это тот город, в котором непременно нужно говорить о Николае I, подчеркнула она.

Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потому что здесь архитектура, наука, Казанский университет, обсерватория. Мы знаем, как император почитал свою бабушку Екатерину Великую, которая увлекалась астрономией, изучала Венеру и сотрудничала с Ломоносовым. Вот эта любовь к науке Екатерины передалась и Николаю I, который принял непосредственно участие в основании обсерватории и сегодня она является очень важным объектом и показана в “Императорском маршруте” в Татарстане», – добавила ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Анна Громова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка была организована при поддержке Министерства культуры Татарстана, отметила она.

«Я думаю, что здесь каждый найдет для себя очень интересные сюжеты и очень много прекрасных смыслов, которые касаются прошлого и будущего нашего Отечества. Здесь прекрасный художественный ряд – очень важно увидеть здесь шедевры, которые связаны с тем или иным царствованием, со священным коронованием. Мы говорим не только о сакральных смыслах, но и о развитии российской культуры, о развитии традиций, о взаимоотношениях царя с народом, которые складывались на основе гуманного доверия», – добавила Анна Громова.