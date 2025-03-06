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Общество 6 марта 2025 20:59

В Казани открылась регистрация на участие в играх ГТО

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22-23 марта в Казани на базе Центра гребных видов спорта пройдёт региональный этап фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – «ИГРЫ ГТО».

Как сообщила пресс-служба Минспорта РТ, данный новый вид спорта разработан на базе нормативов спорткомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Игры проводят в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта». Их цель – привлечь казанцев к регулярным занятиям спортом.

Принять участие в соревнованиях могут спортсмены от 20 лет и до 49 лет. Единственное условие – каждый участник должен иметь при себе медицинский допуск, подтвержденный врачом.

Спортсменам предстоит последовательно выполнить следующие упражнения:

- прыжок с места в длину

- отжимания

- приседания с гирей на груди

-пресс

-подтягивания: для юношей и мужчин - на высокой перекладине, а для девушек и женщин - на низкой перекладине

- берпи

Комплексы будут отличаться весом снарядов и количеством повторений в зависимости от пола и возраста участника.

Желающию поучаствовать в играх должны подать заявку по форме и направить ее на адрес электронной почты gto.kazan116rus@mail.ru до 18 марта. Заявка подается командная. Подробнее можно узнать по ссылке.

#игры #ГТО #Казань
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