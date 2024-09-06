В Казани открылась посвященная Пушкину выставка фотохудожника Розамилиа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 6 сентября, в казанском Культурном центре имени А. С. Пушкина открылась фотовыставка «Искусство объединяет мир: безграничный Пушкин» современного итальянского фотохудожника Энцо Розамилиа. Она посвящена одному из произведений классика — повести «Пиковая дама». Организована в честь 225-летия со дня рождения Пушкина.

Международный участник проекта «Искусство объединяет мир: безграничный Пушкин» итальянский художник Энцо Розамилиа представил серию фоторабот, созданных в этом году. «Пиковая дама» стала шестой международной выставкой проекта. Розамилиа использовал авторскую технику — печать фотоизображений на музейном холсте Дагера.

«Сегодня мы отмечаем поистине исторический день. Мы гордимся тем, как в Казани сохраняется историко-культурное наследие поэта. Сегодняшняя выставка открывает для нас абсолютно новое направление выдающегося итальянского художника, который представил для нас свои замечательные фотоработы. Глядя на его картины, действительно задумываешься о жизни, об атмосфере, которая представлена на картинах художника. Работы Розамилиа дают возможность взглянуть на проблематику злоупотребления пагубными привычками, они помогают осознать ее. Хотелось бы передать искренние слова благодарности мастеру за эти прекрасные работы. Он вносит свой незаменимый вклад в нашу копилку понимания творческого наследия великого поэта», — поделился впечатлениями заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов.

Энцо Розамилиа является выдающимся итальянским фотографом, он много экспериментирует в своих работах, применяя уникальный прием печати изображений на бумаге ручной работы из Амальфи (художник сам разработал эмульсию, позволяющую закреплять на ней фотоизображения). Он окончил Академию изящных искусств Неаполя по курсу живописи. С 1970-х годов занимается художественной фотографией и преподает в художественном лицее «Сабатини/Менна» итальянского города Салерно. Ранее уже посвящал свои произведения великим русским писателям, в том числе Николаю Гоголю, Льву Толстому, Антону Чехову и Михаилу Булгакову. По словам Розамилиа, русская литература остается для него вечным вдохновением.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В своих работах художнику удалось сделать наглядными мистические моменты «Пиковой дама», изобразив интерьеры, город и героев в черно-белой цветовой гамме.

«Меня всегда привлекала мистическая составляющая русских произведений, таких, например, как „Мастер и Маргарита“ Булгакова. Оно произвело на меня огромное впечатление своими тайнами и неочевидным смыслом. Пушкин для меня — уникальная личность, которой я никогда не перестану восхищаться. Русский народ и его культура остаются для меня вечным вдохновением при создании будущих работ», — подчеркнул художник.

Бросающимся в глаза отсутствием лиц на фотографиях художник хотел сделать очевидным происходящее, на его взгляд, в «Пиковой даме» исчезновение индивидуальности под воздействием дурных страстей.

По словам Розамилиа, он впервые посетил Россию в 2013 году, когда работал над фотографиями, которые позднее привез в Москву. С этого времени художник работает с российским искусством.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я очень счастлив снова вернуться в Россию, я считаю, что она — моя вторая Родина. В Казани я впервые, но я нахожу ее восхитительной, у нее богатейшая культура, архитектура и искусство», — добавил художник.

«Мое главное восхищение мастером заключается в том, что его работы доказывают — русское искусство не имеет границ. Про него можно сказать только одно: запретный плод сладок, оно вечно, уникально и неповторимо», — заявила председатель региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение РТ» Ирина Александровская.

Проект «Искусство объединяет мир. Безграничный Пушкин» расширяет представления о восприятии поэта и его произведений художниками разных стран мира, позволяет народам стать ближе благодаря культурному обмену, способствует взаимопроникновению миров художественных фантазий и творческих поисков.

«Сегодня мы отмечаем не только 225-летие великого поэта, но и юбилей нашего Болдинского музея-заповедника имени Пушкина, которому в этом году исполняется 75 лет. Символичное название выставки передает вечность памяти о Пушкине: он действительно безграничен, он всегда актуален, современен и востребован», — заметила в свою очередь ученый секретарь музея-заповедника Пушкина Наталия Дербенева.