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В Казани открылась парковка под мостом Миллениум
С 27 июня в Казани начала работать парковка под мостом Миллениум со стороны экстрим-парка «УРАМ». Об этом сообщается в телеграм-канале площадки.
Въезд на парковку осуществляется с 10 утра до 22.00, а выезд — до 2 утра. Оставить машину здесь можно за 50 рублей в час.
«Парковка неохраняемая: администрация не несет ответственности за сохранность автомобилей и оставленные в них вещи», — подчеркнуто в сообщении.
29 июня стоянку закроют на время проведения мероприятий, приуроченных к Дню молодежи.
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