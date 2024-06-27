В Казани открылась парковка под мостом Миллениум

С 27 июня в Казани начала работать парковка под мостом Миллениум со стороны экстрим-парка «УРАМ». Об этом сообщается в телеграм-канале площадки.

Въезд на парковку осуществляется с 10 утра до 22.00, а выезд — до 2 утра. Оставить машину здесь можно за 50 рублей в час.

«Парковка неохраняемая: администрация не несет ответственности за сохранность автомобилей и оставленные в них вещи», — подчеркнуто в сообщении.

29 июня стоянку закроют на время проведения мероприятий, приуроченных к Дню молодежи.