В Казани открылась научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные»

В лектории Присутственных мест Казанского Кремля открылась всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества в России и 200-летию памяти императора Александра I (1777–1825). Участие в мероприятии принимают историки, архивисты, представители музейного сообщества из Москвы и Подмосковья, Калининграда, Татарстана.

«Я счастлива тем, что мы можем провести конференцию здесь, на Казанской земле, практически в дни празднования прославления Казанской иконы Божьей Матери. Замечательные торжества прошли вчера. Мы участвовали в крестных ходах, в богослужении. Был высочайший уровень, и Раис Татарстана, и святейший патриарх участвовали. Прекрасно развиваются дни, посвященные отечественной истории, 300-летней истории императорского дома Романовых», – заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова на пресс-подходе.

«И сегодня мы поднимем самые разные вопросы, относящиеся к защите Отечества во все времена», – добавила она.

Громова также отметила, что докладчики в том числе расскажут о небесных покровителях русского воинства и Отечества в целом, святых молитвенниках, чудотворных иконах Пресвятой Богородицы. Затронут также темы прославления русских полководцев, участия татар в войсках ополчения во время Отечественной войны 1812 года и в заграничных походах русской армии. Пойдет речь и о татарских писателях-фронтовиках во время Великой Отечественной войны, а также об участниках специальной военной операции.

«Мы будем говорить не только об исторических сюжетах, обсуждать не только архивные исследования и краеведческие изыскания, но также мы будем говорить и о сюжетах, которые касаются искусствоведческих тем <…> Я думаю, что мы услышим много сюжетов из нашего прошлого, которые применимы и сегодня, в наши дни. Постараемся как можно точнее, соответственно нашим нынешним условиям, следовать этой традиции русского и российского милосердия и благотворительности», – подчеркнула Громова.

Открытие конференции прошло также с участием митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова, министра культуры РТ Ирады Аюповой.