В Казани открылась научная конференция онкологов «Волжские дали»

В Казани открылась четвертая Поволжская межрегиональная конференция с международным участием «Волжские дали».

Ее посвятили 80-летию профессора Рафката Тазиева – ученого, который внес огромный вклад в развитие республиканской онкологии.

«Казанская школа онкологов известна ни то, что на всю Россию, а на весь мир. Республиканский онкологический диспансер – это одно из серьезнейших специализированных учреждений нашей страны, которая методично и поступательно развивается. Подтверждением тому является традиционное проведение данного мероприятия», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В Казань приехали делегации из многих регионов России, включая гостей из Чувашии, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Дагестана.

На конференции уже стартовали секции «живой хирургии», где все желающие могли наблюдать проведение операций в реальном времени.