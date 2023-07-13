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В Казани открылась научная конференция онкологов «Волжские дали»
В Казани открылась четвертая Поволжская межрегиональная конференция с международным участием «Волжские дали».
Ее посвятили 80-летию профессора Рафката Тазиева – ученого, который внес огромный вклад в развитие республиканской онкологии.
«Казанская школа онкологов известна ни то, что на всю Россию, а на весь мир. Республиканский онкологический диспансер – это одно из серьезнейших специализированных учреждений нашей страны, которая методично и поступательно развивается. Подтверждением тому является традиционное проведение данного мероприятия», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
В Казань приехали делегации из многих регионов России, включая гостей из Чувашии, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Дагестана.
На конференции уже стартовали секции «живой хирургии», где все желающие могли наблюдать проведение операций в реальном времени.
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