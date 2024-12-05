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В Казани открылась международная конференция, посвященная композитору Шарифуллину
В Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова состоялось открытие международной научной конференции «Композитор и фольклор: теория, история, практика». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня рождения выдающегося татарского композитора Шамиля Шарифуллина.
Конференция, программа которой разделена на два дня, началась вступительной речью директора Департамента науки, информационных технологий и просветительской деятельности Казанской государственной консерватории Дили Хайрутдиновой.
«Эта конференция объединяет множество единомышленников по всему миру. Кто не смог лично приехать, подключается по видеосвязи. Мы рады сегодня приветствовать на открытии этого значимого мероприятия всех. Сегодня также будет презентован сборник „Шамиль Шарифуллин“ из серии „Наследие татарской музыки“. Кроме того, мы посетим концерт произведений „Голоса предков“: созданных композиторами на основе фольклора», — рассказала она участникам о программе мероприятия .
Также на открытии конференции выступил друг Шамиля Шарифуллина, писатель, народный поэт Татарстана, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Республиканской премии им. Габдуллы Тукая Равиль Файзуллин.
«Когда мне сказали, что будет такая конференция, я представил большой зал и много незнакомых людей, которым мне нужно будет читать мой доклад. Но то, что я окажусь в кругу знакомых и друзей, я и представить не мог. Мне очень приятно находиться здесь вместе с вами и говорить о творчестве и жизни Шамиля Шарифуллина», — отметил он.
Участники конференции делились воспоминаниями о композиторе. Также прозвучали известные произведения Шарифуллина — их исполнили студенты консерватории.
Материал Айнары Эминовой
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