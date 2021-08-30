В Казани открылась мемориальная доска Кави Наджми и Сарвар Адгамовой

Сегодня в Казани состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Кави Наджми и Сарвар Адгамовой. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Объект открылся на доме, где проживали писатель и его супруга, — Большая Красная, 57. Как рассказали в пресс-службе Президента РТ, доска была изготовлена мастерской З. Церетелли. Кроме того, по поручению Рустама Минниханова был организован капитальный ремонт дома.