news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 августа 2021  12:56

В Казани открылась мемориальная доска Кави Наджми и Сарвар Адгамовой

news_top_970_100

Сегодня в Казани состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Кави Наджми и Сарвар Адгамовой. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Объект открылся на доме, где проживали писатель и его супруга, — Большая Красная, 57. Как рассказали в пресс-службе Президента РТ, доска была изготовлена мастерской З. Церетелли. Кроме того, по поручению Рустама Минниханова был организован капитальный ремонт дома.

#мемориальная доска #рустам минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное