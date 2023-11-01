В Казани открылась лаборатория тестирования Госуслуг

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева открылась лаборатория пользовательского тестирования государственных услуг и сервисов Аналитического центра при Правительстве России. Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин отметил, что она названа в честь изобретателя первого советского детектора лжи Александра Лурия.

Лаборатория будет оценивать и оптимизировать сервис госуслуг, для чего будут проводиться многочисленные исследования. Среди помимо прочих: нейрофизиологический шлем вместе с биобраслетом и датчиком электрокардиограммы, которые позволят определить какие сервисы вызывают негативные эмоции у пользователя. Помимо этого, за движением глаз человека наблюдает специальный трекер, необходимый для определения точки на интерфейсе, вызывающей дискомфорт.

Всего в лаборатории будет работать 12 человек. Стоит отметить, что помимо государственных услуг, данную систему можно использовать для оптимизации любых электронных сервисов.