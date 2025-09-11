В Казани открылась конференция о службе татар в иррегулярных войсках Российской империи

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В столице Татарстана проходит всероссийская научная конференция «Татары в составе иррегулярных формирований Российской империи». В мероприятии принимают участие российские ученые, краеведы, учителя.

«Очень часто татары служили, особенно татары Приуралья и Зауралья, в регулярных войсках, [а также] формировали состав российского казачества <...>. Конечно же, эти воинские части активно участвовали во всех военных кампаниях. Это является одной из ярких героических страниц в истории татарского народа, который всегда верой и правой служил стране и государству», – прокомментировал тему конференции директор Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Радик Салихов.

Мероприятие проводится в рамках Года защитника Отечества, а также в рамках реализации государственной программы «Татары на службе Отечеству», которая подводит промежуточный итог многолетних исследований по изучению вклада татарского народа в защиту Родины.

Организаторами конференции выступают Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ, Академия наук РТ и Общество татарских краеведов Республики Башкортостан.