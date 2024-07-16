В Казани открылась инсталляция «Пробуждение внутреннего»

Фото: пресс-служба ТЦ "МЕГА"

У МЕГИ Казань представлена инсталляция «Пробуждение внутреннего», позволяющая разговаривать со зрителем не напрямую, а дающая возможность поразмышлять, задать себе вопросы и иногда даже ответить на них. Авторы и кураторы инсталляции арт-группа «Замороженная конина» (Катерина Конюхова и Настя Мороз) убеждены, что нужно разбудить в себе ребенка и дать свободу внутреннему ростку творчества. И такой росток проснулся и пророс на парковке (теперь это пешеходная зона), рядом с главным входом торгового центра.

На асфальте холмом разложено множество подушек. Три вариации подушек размером чисел Фибоначчи могут соединяться в башню или в каскад удобных сидений. Из этих подушек вылезает и просыпается что-то неопознанное с длинными щупальцами или корнями розового цвета. Складывается ощущение, что это что-то живое и, возможно, когда зритель отворачивается, то щупальца шевелятся или даже растут. Гости могут отдыхать на инсталляции, а дети могут строить из подушек шалаши, домики и создавать свои фантазийные миры.

Под щупальцами и подушками весь асфальт разрисован росписью художника a l e s h a. Представленная роспись на данный момент является самой большой этого автора, и ее можно с легкостью характеризовать как мега-тег, представляющий собой объединение визуального языка и художественного подхода. Фактурные переплетающиеся линии жёлтой краски создают динамичный узор, захватывая и подчиняя себе общественную территорию.

Биоморфное существо, напоминающее персонажей из уличной серии «Поленья», держит вырванный из земли росток – знаковый образ, проходящий лейтмотивом через все уличные (и с недавних пор скульптурные) работы a l e s h a. Застыв в позе то ли удивления, то ли любования витиеватым растением, персонаж росписи подкрепляет концептуальное содержание проекта. Это необычно - смотреть под ноги и любоваться как разрозненными элементами окружающей среды, так и состоящим из них целым.

На каждой подушке на инсталляции вшита бирка с ярким высказыванием художника, которое хорошо характеризует его отношение к современному искусству.

Пройдя по куар-коду, который расположен на подушках и на информационной стойке, зрители увидят еще одну вселенную – это дополненная реальность от художника Russell Evseev. Мы увидим нарастающий объект, некую пульсирующую воздушную массу, символизирующую идею и творческий процесс.

Важна и экоповестка инсталляции: все подушки сшиты из бывших баннеров, которые использовала МЕГА и потом бережно хранила для данного проекта. Для наполнения всей инсталляции были использованы обрезки такни, собранные из пяти швейных мастерских.

В день фестиваля «Культплощадка Фест» 21 июля в 16:00 состоится кураторская медиация по инсталляции. Катерина Конюхова и Настя Мороз расскажут, как создавался проект, с какими сложностями они столкнулись, создавая такую масштабную инсталляцию, а также с какими художниками они взаимодействовали и кто еще помог реализовать данную идею.

На фестивале будет представлен мерч, созданный специально для инсталляции, и шопперы, которые разработали кураторы проекта. Шоппер будет состоять из двух частей. Первая - это бывший баннер, и вторая - кусочки выкройки щупалец, не вошедшие в инсталляцию.

Комментарии от кураторов инсталляции: «Нам хотелось показать зрителю, что с современным искусством можно взаимодействовать и считывать заложенные идеи художника не напрямую, а ассоциативными и подсознательными образами. А также мы давно стараемся делать акцент на экоповестку, поэтому максимально использовали в инсталляции бывшие баннеры и наполнения подушек и щупалец из уже никому не нужных обрезков ткани».

Инсталляция будет работать все лето, вход свободный.