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Общество
15 ноября 2022  08:34

В Казани открылась фотовыставка в честь победителей чемпионата «Молодые профессионалы»

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В парке имени Горького в Казани открылась фотовыставка, посвященная победителям X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» из Татарстана. Она будет работать до 1 декабря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Татарстан занял второе место в общекомандном зачете. Сборная республики завоевала 34 золотых, 39 серебряных и 38 бронзовых медалей, 55 медальонов за профессионализм», – отметили в министерстве.

 

Фото: © пресс-служба Минобрнауки РТ

В финале чемпионата Татарстан представили 96 конкурсантов во взрослой и юниорской категориях, а также 74 эксперта. 

Участники состязались в таких компетенциях, как «Строительство и строительные технологии», «Транспорт и логистика», «Производство и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Творчество и дизайн», «Образование» и «Сфера услуг».

Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2022 проходил в Саранске с 8 по 12 сентября. 

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