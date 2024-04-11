В Казани открылась фотовыставка Рамиля Гали и Евгения Канаева о Татарстане 1980-1990-х

В казанском музее им.Мазитова открылась фотовыставка «Поэзия и проза жизни. Татарстан 1980-1990-е». Авторы работ — татарстанские фотографы Рамиль Гали и Евгений Канаев, которые в этом году номинируются на государственную премию им. Габдуллы Тукая за достижения в области искусства.

Старт церемонии открытия дал студент первого курса магистратуры Казанской консерватории Чжан Жихао, исполнивший произведение композитора Рустема Яхина «Сандугач». Как признался один из авторов выставки Евгений Канаев, «произошедший „Сандугач“» был незапланированным.

Открытие прошло в камерной и дружественной атмосфере. «На наших собраниях художников столько не собирается», — пошутила старший научный сотрудник ИЯЛИ АН РТ Дина Ахметова.

Сам Рамиль Гали не выпускал фотоаппарат из рук даже во время выступлений спикеров. Среди приглашенных гостей были зампредседателя Комитета Госсовета РТ по вопросам образования и культуры Людмила Рыбакова, помощник Государственного Советника РТ Нурсюя Шайдуллина, председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова и многие другие.

«Я очень ждала именно эту выставку. Рамиль Гали и Евгений Канаев — фотожурналисты, но в душе они философы и поэты», — сказала Нурсюя Шайдуллина.

На выставке представлены фотографии, которые наиболее явно отражают светлую сторону 1980-1990-х годов. Недавно столица Татарстана обрела популярность из-за «казанского феномена», однако среди экспонатов выставки работ, посвященных этой теме, не было. Как объяснила одна из присутствовавших — фотограф Эмма, Рамиль Гали и Евгений Канаев — «воины света», которые даже в смутное время находят красоту и порядок.

Как гласит название выставки, фотографии отражают двойственную натуру документальной съемки. Если Рамиль Гали стоит за «брутальность факта», Евгений Канаев склонен романтизировать действительность 80-х и 90-х годов XX века.

«Каждый снимал в меру своей испорченности. Переход от социализма к капитализму был трагичен, но мы старались, чтобы наша жизнь была красивой», — вспоминает Евгений Канаев.

Оба корифея фотографии ни разу не номинировались на государственную премию. В начале года Рамиль Гали покинул пост председателя Союза фотографов Татарстана, а сейчас в тандеме с Евгением Канаевым стал соискателем премии им. Габдуллы Тукая.

«Выступать на роли председателя было бы некорректно. Об этом говорили бы люди, потому что на руководящем посту легче договариваться за других», — пояснил Рамиль Гали.

Как отметил Рамиль Гали, Габдулла Тукай — это яркий представитель, символ и знамя татарского народа. Он родился во время революции, ознаменовал своим творчеством перемены в культуре и жизни своего народа. Поэтому работы, удостоенные премии, названной в его честь, должны нести что-то в общество и воздействовать на него.

В прошлом году Союз фотографов выдвигал Рифхата Якупова, который не добрал до победы одного голоса, а два года назад за премию поборолся Фарит Губаев. Это художники международного класса, которых на данный момент не так много. Но Евгений Канаев в шутку заметил, что с каждым годом шансы растут.

Фото: © Жамиль Салимгараев / «Татар-информ»