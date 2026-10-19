В Казани открылась фотовыставка Рамиля Гали «Доблесть ратная и трудовая»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось торжественное открытие фотовыставки заслуженного работника печати РТ, известного фотохудождника и фотокорреспондента Рамиля Гали «Доблесть ратная и трудовая». Экспозиция, приуроченная к Году воинской и трудовой доблести, объединила уникальные исторические снимки Рамиля Гали конца 1980-х – начала 1990-х годов.

Поздравить мастера пришли коллеги-журналисты, государственные деятели, молодые фотографы. Экспозиция состоит из двух ключевых разделов: серии портретов ветеранов Великой Отечественной войны, сделанных у Вечного огня в казанском Парке Горького, и серии репортажных кадров с передовиками производства, рабочими и деятелями культуры Татарстана.

На снимках запечатлены и гиганты промышленности, которых сегодня уже нет на карте города – Казанский льнокомбинат, обувная фабрика «Спартак», Арский обувной комбинат и кондитерская фабрика «Заря».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приветствуя гостей, директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова подчеркнула особую значимость выставки для культурной памяти республики:

«Для нас большая честь принимать экспозицию Рамиля Гали. Представленная тема – чисто краеведческая, она существенно дополняет знания наших читателей об истории труда, мужества и подвигов. Эти кадры сохранили дух времени и людей, создававших славу Татарстана», – сказала она.

Первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов отметил актуальность экспозиции.

«Эти работы впечатляют своей неотретушированной, подлинной действительностью. На них – люди, которые принесли Победу и укрепляли мощь страны. Они запечатлены на пороге исторических изменений рубежа 1980–1990-х годов. Сегодня, когда наша страна снова проходит через период больших испытаний, эти кадры заставляют задуматься о том, как через десятилетия наши потомки будут смотреть на нас», – заметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почетный экс-председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, работавшая с Рамилем Гали еще в газете «Молодежь Татарстана», вспомнила о том, насколько непростым и творческим был труд фотокорреспондента в доцифровую эпоху.

«Сейчас снимок делают за секунду и тут же отправляют в редакцию. А тогда это была целая история: снять на пленку, проявить ее, отпечатать фотографии в темной комнате и принести редактору пачку снимков! Рамиль – человек постоянного поиска. Он работал в Москве, снимал в Нью-Йорке, но его лучшие кадры и лучшие люди всегда были здесь, в Татарстане», – сказала она.

Эту мысль поддержала и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова: «Рамиль подарил нам целый мир – мир людей, где главными героями были не блогеры и не звезды шоу-бизнеса, а простые люди труда. Посмотрите на эти снимки: лица сияют, от них исходит невероятный позитив и желание жить!»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сам автор выставки, заслуженный работник печати РТ Рамиль Гали, рассказал, что путь к созданию этой экспозиции был долгим: изначально он планировал выпустить книгу и два года отбирал более 300 архивных кадров.

«Когда в республике объявили Год воинской и трудовой доблести, я понял, что нужно делать именно эту выставку. Главная моя идея – чтобы эти фотографии увидела молодежь! Чтобы молодые люди посмотрели, как трудились их родители, дедушки и бабушки, и насколько счастливыми они были на производстве. Труд и любовь к своей профессии – это самое большое счастье, данное человеку Всевышним», – подчеркнул фотохудожник.

Выставка «Доблесть ратная и трудовая» продолжит свою работу в Национальной библиотеке РТ, после чего экспозиция отправится в передвижной тур по городам и районам Республики Татарстан.