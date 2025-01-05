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В Казани открылась фотовыставка, посвященная профилактике наркомании
В казанском ТЦ «Мега» открылась фотовыставка «Дверь, которую не стоит открывать», посвященная профилактике наркомании и зависимости у детей и молодежи.
Как сообщает Минмолодежи РТ, на выставке представлены сдвоенные фотографии, которые открываются по принципу двери. Например, счастливая семейная пара вместе проводит Новый Год – самые теплые и приятные чувства резко сменяются страхом, когда открывается дверь и вместо счастливых возлюбленных мы видим морально тяжелую картину с разбитыми сердцами и разрушенными надеждами.
Выставка будет работать до 13 января, а также 6, 8, 10 и 12 января с 15:00 до 19:00 специалисты центра «Доверие» будут ждать всех желающих на локации «Важные слова» рядом с выставкой. Посетителям будут предложены лотерейные номера, по которым они услышат аудиодорожку с поддерживающей или мотивационной фразой. Гости смогут обратиться с вопросами и получить информацию о том, как связаться с центром напрямую.
Выставка организована АНО «Ресурсный центр поддержки творческих инициатив молодежи РТ» при поддержке Минмолодежи республики и центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».
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