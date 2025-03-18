В Казани открылась фотовыставка, посвященная 11-летию воссоединения Крыма с Россией

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани торжественно открылась фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который отмечается сегодня, 18 марта. Экспозиция представлена в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«День возвращения Крыма – это, действительно, важнейшее событие в истории России. Сегодня в Казани праздник ознаменован целым циклом мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Именно подобные проекты дают нам понимание богатства нашей культуры и истории. Я впервые побывал в Крыму в 2016 году. Я видел флаг Российской Федерации практически везде, и меня настолько поразило глубокое чувство патриотизма и любви к своей Родине. Это было видно и на лицах наших граждан, проживающих там. Это восторжествование той истории, которая должна быть! Я желаю каждому побывать в этом сказочном месте», – заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В экспозицию вошли 70 работ участников ежегодного конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Это крупнейший российский фотоконкурс дикой природы, призванный воспитывать бережное отношение к окружающей среде и к историко-культурному наследию.

На выставке представлены захватывающие пейзажи, на которых запечатлено природное многообразие Республики Крым и города Севастополя: от величественных горных хребтов до живописных побережий. Фотоработы участников конкурса позволяют отправиться в увлекательное путешествие по Крыму и прочувствовать всю красоту и разнообразие природного ландшафта полуострова, не выходя из зала.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Глядя на эти картины, мы сразу представляем древнюю, глубокую и многонациональную историю Крыма, в которой отражена вся история нашей страны. Для меня как для человека, который много лет занимается изучением истории татарского народа, я сразу представляю образы крымских татар, которые уже с XVIII века разделяли высокие идеи патриотизма. История Крыма – это неразрывная часть становления нашей великой страны», – выразил уверенность директор Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Экспозиция включает виды самых знаменитых и живописных уголков Крыма: ботанический заказник «Новый свет», урочище Мариам-Дере, дворец-замок «Ласточкино гнездо», Белая скала над долиной реки Биюк-Карасу, мыс Капчик, горы Ай-Петри, Кара-Даг, Сарпа-Кая, Опукский природный заповедник, Генуэзская крепость в Судаке, Свято-Владимирский собор в Херсонесе и многие другие достопримечательности.

Подборка фотографий была специально подготовлена сотрудниками Русского географического общества для выставки, посвященной 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Прежде в таком виде она нигде не выставлялась.

«Одиннадцать лет назад Крым вернулся в Россию. Само событие сформировало повестку очень долгую, политическую, на несколько десятилетий вперед. То, что вы сегодня увидите на выставке, – это Крым сегодня. Это те места, по которым уже сегодня можно пройтись и посмотреть на них. Россия сегодня в очередной раз приходит к себе домой и открывает свои двери!» – отметил председатель отделения Российского географического Общества в РТ Дмитрий Шиллер.

На открытии фотовыставки также были представлены самые интересные, современные и раритетные книги об истории, легендах и географических особенностях Крыма из фондов Национальной библиотеки РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для Национальной библиотеки ценность выставки состоит в том, что мы открываем выставку именно 18 марта, в день, когда случилось присоединение. На протяжении десяти лет я была свидетелем того, как Крым нищал, разрушался. Невозможно было смотреть на это без боли. Сейчас там происходят невероятные перемены, что и можно увидеть сегодня. Я очень верю источникам, которые есть у нас в библиотеке. Они бесспорны, эти книги созданы в то время, когда это всё было», – заявила гостям выставки директор национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Русское географическое общество, созданное в 1845 году, в настоящее время представлено в 89 субъектах Российской Федерации. Цель РГО состоит в проведении целенаправленной работы по популяризации географии, сохранению исторического и культурного наследия России. Президентом РГО является бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.