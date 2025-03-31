В Казани открылась фотовыставка о «Диктанте Победы»

Фото: © «Единая Россия»

В казанском парке «Крылья Советов» открылась выставка о «Диктанте Победы», организованная «Единой Россией». На баннерах – история акции, а также информация о ее участниках, сообщила пресс-служба партии.

В частности, героями уличной фотовыставки стали два победителя «Диктанта Победы» от Татарстана. В 2019 году в число первых десяти победителей по стране вошел одиннадцатиклассник из Набережных Челнов Булат Загрутдинов. А в 2022-м одним из двадцати лучших в стране по итогам акции стал школьник из поселка Алексеевское Глеб Шишкин. Обоих победителей наградили, а также они стали гостями Парада Победы на Красной Площади.

«Диктант Победы» — это не только возможность проверить знания об истории Великой Отечественной войны. Акция не дает забыть о нашем героическом прошлом, с ее помощью мы еще больше узнаем о подвигах наших предков, в обществе повышаются патриотические настроения», - отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Диктант Победы» – это международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Она пройдет 25 апреля. Проект реализует «Единая Россия» с 2019 года.

«В Татарстане в этом году будут работать более трехсот площадок, ожидаем, что свои знания истории проверят не менее 20 тысяч человек. По состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрировано 277 площадок по проведению Диктанта. Подготовка к акции продолжается», - уточнил Марат Самигуллин.

Ранее «Единая Россия» и «Ростелеком» запустили курс подготовки к «Диктанту Победы». Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей». Доступ к материалам открыт для всех желающих с 11 марта.