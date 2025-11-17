В Казани открылась фотовыставка «Донбасс. Волонтеры. Истории»

Сегодня в Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ начала работу фотовыставка «Донбасс. Волонтеры. Истории», организованная межрегиональной благотворительной организацией «Пища жизни». Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Когда представители «Пищи жизни» предложили провести эту выставку, мы сразу поддержали идею. Понимаем, как важно показывать правдивые истории волонтерского подвига и донести до людей правду о происходящем в Донбассе», – рассказывает заместитель исполнительного секретаря Казанского местного отделения «Единой России» Альбина Киямова.

Сам фонд с 2014 года помогает жителям Донбасса, а с февраля 2022 года в зоне СВО действуют три стационарных лагеря горячего питания, в которые ежедневно приходят тысячи людей. За годы работы в прифронтовых городах организация собрала уникальные истории, которые легли в основу этой выставки.

«Эта выставка – искренний рассказ о надежде и любви к Родине. Каждая история доказывает, что даже в самых сложных обстоятельствах остается место доброте и милосердию», – отметила юрист МБОО «Пища жизни» Резеда Салимзянова.

Основная задача этой экспозиции – через документальные свидетельства и художественные образы донести до зрителей правду о новейшей истории Донбасса. Авторами работ выступили сами волонтеры, которых объединяет стремление укреплять духовно-нравственные ценности и воспитывать лучшие человеческие качества. Каждый из этих людей оказался на Донбассе по собственным причинам, но все они обрели новый взгляд на мир и свою роль в нем.

«Эта экспозиция – наш вклад в сохранение памяти. Мы, как соорганизаторы, видим, как такие проекты не просто рассказывают о событиях, а по-настоящему меняют отношение людей к происходящему», – подчеркнула заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Анастасия Исаева.

По словам депутата Казанской городской Думы Руслана Минабутдинова, выставка наглядно показывает, что волонтерство – подвиг, стоящий в одном ряду с воинским долгом.

Познакомиться с историями добровольцев можно в Штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д.31/7. Выставка будет работать до 1 декабря.