Дети Татарстана смогут обучаться у лучших хореографов и танцовщиков страны

В Казани открыта первая Детская Академия хореографии Международного Совета по танцу ЮНЕСКО. Академия будет функционировать на базе Театра танца «Миринея» художественного руководителя Ирины Позняк.

«Мы совсем юный коллектив – наш театр образовался в марте этого года. И мы очень рады, что стали частью такого масштабного проекта. Теперь у нас появятся новые образовательные программы, мы будем сотрудничать с ведущими хореографами со всего мира. К сожалению, в России еще пока не так развиты современные направления балета, хотя все больше хореографов обращают свой взгляд в эту сторону. Мне бы хотелось развивать своих детей в современной пластике, готовить из них универсальных танцовщиков», — рассказала Позняк.

Фото: © Владимир Васильев

Она уточнила, что в Татарстане Детская Академия хореографии станет первой базой по взращиванию универсальных танцовщиков. В планах – расширение как коллектива (в Театре танца «Миринея» на данный момент обучается 20 человек), так и преподавательского состава.

А пока воспитанниками Академии займутся педагоги-репетиторы, которые помогут развиваться ученикам в четырех направлениях — классический, современный, эстрадный и народный танец.

Фото: © Владимир Васильев

За работу возьмутся высококвалифицированные преподаватели, являющиеся выпускниками ведущих профильных вузов, таких как Московская Государственная Академия хореографии, Академия русского балета имени Вагановой, Академия танца Бориса Эйфмана и других, а также артистами Большого, Мариинского театров, театров Бориса Эйфмана и «Кремлевский балет».

По задумке для воспитанников Театра танца «Миринея» теперь будут проводиться мастер-классы, лекции, которые расширят их возможности в разных направлениях – от неоклассики до африканского джаза и современных танцевальных движений.

Фото: © Владимир Васильев

За художественное руководство новых направлений для юных казанских танцовщиков Театра танца «Миринея» будет в ответе заслуженный артист России Кирилл Ермоленко.

«Наша задача не внедряться в коллектив, а развивать его. Мы оказываем всестороннюю поддержку. Для начала мы проведем аналитику как самого коллектива в целом, так и каждого его участника в частности. После этого будет разработан план по дальнейшей методике обучения. Одной из моих задач будет подбор экспертов», — рассказал Ермоленко.

Фото: © Владимир Васильев

Он пояснил, что не каждый готов всецело посвятить себя танцу, но в качестве общего развития танец является одним из лучших инструментов. И в этом смысле Академия является катализатором этого процесса.

«Мы про процесс. Хотим помочь деткам и их руководителям становиться лучше, предлагать новые формы работы, но ни в коем случае самим не устанавливать новые порядки», — подчеркнул Ермоленко.

Артист отметил, что у Академии есть возможность продвигать не только коллектив, но и отдельных, наиболее талантливых и инициативных танцовщиков.

«Всегда хочется поддержать талант. Мы размышляем о возможности индивидуальных программ», — признался Ермоленко.

Фото: © Владимир Васильев

Детская Академия хореографии Московской Секции Международного Совета по танцу ЮНЕСКО является творческой лабораторией, реализующей программы на основе Международной Сертификации, которую проходят все учащиеся Академии.

По задумке первое образовательное учреждение Международного Совета по танцу CID UNESCO в столице Татарстана в дальнейшем представит республику в значимых международных проектах.

Каждый ученик в первый месяц обучения получит титул члена Международного Совета по танцу и будет ежегодно проходить Международную Сертификацию.

Фото: © Владимир Васильев

«Мы выбираем коллективы, которые находятся на пути развития, в которых есть потенциал. Мы бы хотели помочь таким коллективам этот потенциал развить. Причем делать это мы будем максимально корректно. Для начала мы “щупаем” сам коллектив, узнаем у его художественного руководителя его пожелания, а затем аккуратно внедряем новые формы работы, которые не ломают многолетние наработки коллектива, а помогают ему в его развитии», — пояснила вице-президент Московской секции Международного Совета по танцу ЮНЕСКО Елена Яковлева.

Она отметила, что Академии неинтересны разовые акции в виде разовых мастер-классов. Их интересует выстроенная и проработанная система обучения, которая учитывает специфику того или иного коллектива.

Фото: © Владимир Васильев

Воспитанники Академии получат возможность демонстрировать свои достижения на Международных конкурсах и фестивалях в России и за рубежом, в концертных программах, организуемых при поддержке Минкульта РФ и других проектах.

CID (Международный Совет по Танцу) UNESCO является единственной официальной организацией, которая объединяет все формы танца во всех странах мира. Это неправительственная организация, основанная в 1973 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где она базируется по сей день.