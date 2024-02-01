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Общество 1 февраля 2024 12:00

В Казани открылась бесплатная выставка, посвященная печатям власти

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В Казани открылась бесплатная выставка, посвященная печатям власти
фото: «Миллиард.татар»

В Казани открылась бесплатная выставка «Миллиард.татар», которая посвящена печатям власти (тамгам) правителей татарских государств. Место расположения выставки - здание «Татмедиа» (ул. Декабристов, дом №2), холл медиа-центра на первом этаже.

На этом мероприятии гости смогут познакомиться с историческими памятниками каллиграфии, которые реконструировал хаттат Рамиль Насыбуллов.

Уточняется, что выставка проработает один месяц. Подробнее о выставке читайте в материале «Миллиард.татар».

#выставка #бесплатно #Казань
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