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В Казани открылась бесплатная выставка, посвященная печатям власти
В Казани открылась бесплатная выставка «Миллиард.татар», которая посвящена печатям власти (тамгам) правителей татарских государств. Место расположения выставки - здание «Татмедиа» (ул. Декабристов, дом №2), холл медиа-центра на первом этаже.
На этом мероприятии гости смогут познакомиться с историческими памятниками каллиграфии, которые реконструировал хаттат Рамиль Насыбуллов.
Уточняется, что выставка проработает один месяц. Подробнее о выставке читайте в материале «Миллиард.татар».
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