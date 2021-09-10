В Казани откроются традиционные сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 11 сентября начнут работу традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они откроются на 15 площадках с шести утра, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ярмарочные площадки будут работать по ул. Дементьева, 7, ул. Беломорская, 69, ул. Ленинградская, 27, ул. Татарстан, 53, ул. Чехова, 2, ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12, ул. Батыршина, 20, ул. Шамиля Усманова, 1, на проспекте Ямашева, 71а, ул. Академика Лаврентьева, 10, ул. Зорге, 66, ул. Фучика, 72, ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

«Самой долгожданной станет та, которая расположится на территории Чеховского рынка. Эта площадка пустовала три года. Горожане смогут приобрести по доступным ценам мясную, молочную и овощную продукцию», – отметили в министерстве.

На этой же площадке пойдет ярмарка фермерских продуктов по проекту «Туган як». На ней будет представлена продукция Арского, Балтасинского, Кукморского и Сабинского районов. Посетители также смогут принять участие в розыгрыше, победитель которого получит корзину фермерских продуктов.

Кроме того, по просьбе жителей жилого комплекса «Салават Купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.