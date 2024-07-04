В Казани откроются семь новых ярмарочных площадок

Власти Казани внесли изменения в план и схему организации сезонных тематических ярмарок. Теперь в городе будут работать 84 таких площадки, следует из сборника документов и правовых актов исполкома.

Семь новых ярмарок начнут работу по следующим адресам:

— улица Мавлютова, 16а;

— улица Ленинградская, 60;

— улица Лукина, 15;

— СНТ «Виктория»;

— улица Краснококшайская;

— улица Кулахметова, 16;

— улица Шоссейная, 16.

Таким образом, одна площадка разместится на территории Приволжского района, по три — в Авиастроительном и Кировском. Каждая из них будет включать до трех мест.