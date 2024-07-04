Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани откроются семь новых ярмарочных площадок
Власти Казани внесли изменения в план и схему организации сезонных тематических ярмарок. Теперь в городе будут работать 84 таких площадки, следует из сборника документов и правовых актов исполкома.
Семь новых ярмарок начнут работу по следующим адресам:
— улица Мавлютова, 16а;
— улица Ленинградская, 60;
— улица Лукина, 15;
— СНТ «Виктория»;
— улица Краснококшайская;
— улица Кулахметова, 16;
— улица Шоссейная, 16.
Таким образом, одна площадка разместится на территории Приволжского района, по три — в Авиастроительном и Кировском. Каждая из них будет включать до трех мест.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»