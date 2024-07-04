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Общество 4 июля 2024 14:20

В Казани откроются семь новых ярмарочных площадок

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Власти Казани внесли изменения в план и схему организации сезонных тематических ярмарок. Теперь в городе будут работать 84 таких площадки, следует из сборника документов и правовых актов исполкома.

Семь новых ярмарок начнут работу по следующим адресам:
— улица Мавлютова, 16а;
— улица Ленинградская, 60;
— улица Лукина, 15;
— СНТ «Виктория»;
— улица Краснококшайская;
— улица Кулахметова, 16;
— улица Шоссейная, 16.

Таким образом, одна площадка разместится на территории Приволжского района, по три — в Авиастроительном и Кировском. Каждая из них будет включать до трех мест.

#ярмарки #исполком казани
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