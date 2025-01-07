В Казани откроются пункты сбора елок для переработки

С 13 января в Казани стартует акция «Елки-палки». В районах города откроются пункты сбора деревьев — в дальнейшем их отправят на переработку, сообщается в телеграм-канале УК «ПЖКХ».

Акция будет продолжаться до 31 января. Пункты будут работать в разных районах города:

Авиастроительный:

Копылова, 1Б;

Ленинградская, 27.

Вахитовский:

Чехова, 2 — Чеховский рынок.

Кировский:

Краснококшайская, 150/5.

Московский:

Шамиля Усманова, 1;

Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00).

Ново-Савиновский:

Адоратского, 21А к2.

Приволжский:

Зорге, 75;

Фучика, 64, корпус 1.

Советский:

Разведчика Ахмерова, 7;

ЖК «Весна» — между домами по адресу Азата Аббасова, 3 и Азата Аббасова, 8;

Сибирский Тракт, 13;

Закиева, 10.

Для поиска подходящего пункта также можно воспользоваться чат-ботом @elky_palki_bot.

По данным регоператора, в 2024 году горожане сдали на переработку свыше 2,5 тысячи хвойных растений.