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Общество 7 января 2025 16:20

В Казани откроются пункты сбора елок для переработки

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С 13 января в Казани стартует акция «Елки-палки». В районах города откроются пункты сбора деревьев — в дальнейшем их отправят на переработку, сообщается в телеграм-канале УК «ПЖКХ».

Акция будет продолжаться до 31 января. Пункты будут работать в разных районах города:

Авиастроительный:

  • Копылова, 1Б;
  • Ленинградская, 27.

Вахитовский:

  • Чехова, 2 — Чеховский рынок.

Кировский:

  • Краснококшайская, 150/5.

Московский:

  • Шамиля Усманова, 1;
  • Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00).

Ново-Савиновский:

  • Адоратского, 21А к2.

Приволжский:

  • Зорге, 75;
  • Фучика, 64, корпус 1.

Советский:

  • Разведчика Ахмерова, 7;
  • ЖК «Весна» — между домами по адресу Азата Аббасова, 3 и Азата Аббасова, 8;
  • Сибирский Тракт, 13;
  • Закиева, 10.

Для поиска подходящего пункта также можно воспользоваться чат-ботом @elky_palki_bot.

По данным регоператора, в 2024 году горожане сдали на переработку свыше 2,5 тысячи хвойных растений.

#елки #переработка
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