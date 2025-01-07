Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани откроются пункты сбора елок для переработки
С 13 января в Казани стартует акция «Елки-палки». В районах города откроются пункты сбора деревьев — в дальнейшем их отправят на переработку, сообщается в телеграм-канале УК «ПЖКХ».
Акция будет продолжаться до 31 января. Пункты будут работать в разных районах города:
Авиастроительный:
- Копылова, 1Б;
- Ленинградская, 27.
Вахитовский:
- Чехова, 2 — Чеховский рынок.
Кировский:
- Краснококшайская, 150/5.
Московский:
- Шамиля Усманова, 1;
- Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00).
Ново-Савиновский:
- Адоратского, 21А к2.
Приволжский:
- Зорге, 75;
- Фучика, 64, корпус 1.
Советский:
- Разведчика Ахмерова, 7;
- ЖК «Весна» — между домами по адресу Азата Аббасова, 3 и Азата Аббасова, 8;
- Сибирский Тракт, 13;
- Закиева, 10.
Для поиска подходящего пункта также можно воспользоваться чат-ботом @elky_palki_bot.
По данным регоператора, в 2024 году горожане сдали на переработку свыше 2,5 тысячи хвойных растений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»