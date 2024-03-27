«Фотографии президентов и простых жителей»: В Казани откроют выставку Михаила Козловского

Минтимер Шаймиев с Михаилом Козловским, 2017 год

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

29 марта в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха», приуроченной к 70-летию заслуженного работника культуры Татарстана, члена Cоюза журналистов РФ и РТ, фотографа первого Президента республики Минтимера Шаймиева.

Как сообщили организаторы выставки, фотограф показал в своем творчестве развитие государства: от страны Советов к перестройке и современной России, от визитов в Татарстан Президента РФ Бориса Ельцина до рабочих кадров первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и Раиса республики Рустама Минниханова. Всего на выставке представлено более 200 уникальных работ.

Также на фото осветят и работы Козловского в должности фотокорреспондента газет «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана». Все они посвящены жителям региона и показывают национальный колорит и традиции народов республики.

Выставка организована при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Михаил Борисович для нас, журналистов Кремлёвского пула, всегда был эталоном. Интеллигентный, иной раз не скажет лишнего слова, обо всём говорили его снимки, его особый взгляд на происходящее. И, конечно, в профессиональном плане мы все ему по-хорошему завидовали. Он, как летописец, был свидетелем и порой единственным представителем медиа, который мог запечатлеть исторические события. Именно в этом ценность его выставки», - поделился воспоминаниями Госсоветник РТ и Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Руководитель Пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова добавила, что некоторые работы фотографа на выставке покажут впервые.

«24 марта 2024 года нашему отцу – Михаилу Козловскому исполнилось бы 70 лет. Перебирая его огромный фотоархив, мы пришли к мысли о том, что в этот юбилейный год важно провести фотовыставку, посвященную его памяти. Готовясь к ней, среди множества пленок и негативов мы нашли новые интересные кадры, которые широкая публика раньше не видела. Они будут экспонированы впервые. Надеемся, что богатое наследие Михаила Козловского будет ценным для наших современников и будущих поколений республики», - сказала Галимова.

Отметим, что выставка продлится по 12 мая, вход на выставку по билету галереи.