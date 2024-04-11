В Казани откроют выставку, посвященную конструктору Валентину Глушко

В казанском музее соцбыта открывается выставка «Бог огня», на которой жители и гости города смогут вспомнить знаменитых людей, сыгравших основную роль в освоении космоса. Среди таких знаменитостей: академик Валентин Глушко, некоторое время живший в столице Татарстана.

Фото: © музей соцбыта

Как сообщили в пресс-службе музея соцбыта, конструктор Глушко создал систему двигателей, суммарная мощность которых — 20 млн лошадиных сил. Благодаря такой «силе» ракета смогла летать со скоростью 8 тыс. метров в секунду. В 1938-м на Глушко написали ложный донос и его арестовали.

В 1940 году Глушко прибывает в подразделение при казанском авиазаводе номер 16. Потом на работу в Казань приезжает и конструктор аэрокосмических систем Сергей Королёв, который работает под началом Глушко. За следующие шесть лет, проведенных в столице РТ, они вдвоем создали коллектив учёных, инженеров, производственников.

Фото: © музей соцбыта

Впоследствии именно благодаря всем этим людям состоялся полёт Юрия Гагарина в космос. Отметим, что СССР стал первым в мире государством, запустившем человека «к звездам».

Добавим, что дочь Глушко — Евгения позже передала Музею соцбыта архив своей семьи. Там есть фотографии, рукописи, книги, вырезки из газет, связанные с её известным отцом. Кроме того, в казанском музее хранят предметы обстановки и мебель и той самой квартиры на ул. Лядова, где жил когда-то Королёв. К слову, потом в этой квартире жила и семья Глушко. Жена и дочь долго оставались тогда в столице Татарстана.