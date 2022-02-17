В Казани откроется второй сезон поэтических слэмов

Открытие второго сезона серии поэтических слэмов пройдет в КЦ Московский. Темой станет черное и белое – в течение года поэтами будут противопоставляться такие извечные категории, как добро и зло, хаос и стабильность, реальность и фантазия.

За основу Зимнего слэма взята тема «Жизнь и смерть». Поэты раскроют эту тему в творческом поединке. Судьями традиционно станут сами зрители. Из 15 авторов во второй тур пройдут только семеро, из которых будет выбрана тройка призеров.

Чтобы поддержать поэтов, организаторами введен дресс-код: гостям вечера предлагается облачиться либо в белые, либо в черные одеяния. Также у зрителей будет уникальная возможность представить свое поэтическое творчество в перерывах между турами.

Событие запланировано на 26 февраля. Начало – в 17:30.