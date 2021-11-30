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Ру Тат
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Культура
30 ноября 2021  16:47
Лиля Шайхутдинова

«Дети Ау»: В Казани откроют творческую инклюзивную студию

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В Казани на базе средней общеобразовательной школы №1 планируют открыть инклюзивную студию «Дети Ау». В ней будут проводиться занятия по арт-направлениям: музыке, ИЗО, анимации и кино. 

«Сейчас мы формируем некую программу, чтобы это был целый комплекс мероприятий, благодаря которому дети могли бы профессионализироваться по разным творческим направлениям», — рассказала ИА «Татар-информ» руководитель арт-проектов АНО «Школа для всех» Альбина Нафигова.

По словам собеседницы агентства, дети уже проходят занятия в рамках мероприятий, проводимых АНО «Школа для всех». В дальнейшем планируется объединить их в единую систему на базе инклюзивной студии.

Нафигова также сообщила, что сейчас команда «Школа для всех» готовит заявку на получение гранта Президента РФ. Эти средства позволят реализовать идею.

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