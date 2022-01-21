В Казани откроют школу креативных индустрий

В рамках стратегической инициативы «Придумано в России» впервые в этом году на базе Казанского художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий. Об этом на заседании коллегии Министерства культуры РТ, посвященном итогам его деятельности в 2021 году и задачах на 2022 год, сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Это новое пространство для подростков от 12 до 17 лет, направленное на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка», — рассказала министр.

На создание школы училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 58 млн рублей.