news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
21 января 2022  13:29
Лиля Шайхутдинова

В Казани откроют школу креативных индустрий

news_top_970_100

В рамках стратегической инициативы «Придумано в России» впервые в этом году на базе Казанского художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий. Об этом на заседании коллегии Министерства культуры РТ, посвященном итогам его деятельности в 2021 году и задачах на 2022 год, сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Это новое пространство для подростков от 12 до 17 лет, направленное на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка», — рассказала министр.

На создание школы училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 58 млн рублей.

#казанское художественное училище фешина #президентский грант
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное