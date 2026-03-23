Общество 23 марта 2026 16:01

В Казани откроют пункты приема шин и запустят школьный сбор пластика

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В Казани стартуют экологические акции «Катись на переработку» и «Ход пластиком». Акции направлены на переработку отходов и развитие экологической культуры. В них участвуют жители, школьники и городские сообщества, продвигая идеи раздельного сбора и повторного использования материалов.

«Проект реализуется в партнерстве администрации Кировского и Московского районов и предприятием СИБУРа – «Казаньоргсинтез». Такое взаимодействие позволяет объединить ресурсы и обеспечить организацию процесса и качественную реализацию проекта. Таким образом, проекты позволяют одновременно решить экологическую задачу, вовлечь жителей школьников и получить конкретный результат в виде благоустройства городской среды»», – отметил сегодня на деловом понедельнике глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Главная цель проектов – показать, что отходы могут получить вторую жизнь и стать частью городской инфраструктуры.

В рамках акции «Катись на переработку» в Кировском и Московском районах откроют 10 пунктов приема изношенных автомобильных шин. Жители смогут сдать туда старые покрышки, которые отправят на переработку.

Планируется собрать около 13 тонн шин – это порядка 2 тыс. покрышек. После переработки их превратят в резиновую крошку и используют для создания покрытия прогулочной зоны у озера Лебяжье.

Сдать шины можно до 5 апреля.

Организаторы отмечают, что акция направлена не только на сбор вторсырья, но и на вовлечение жителей в экологические инициативы и демонстрацию практического результата переработки.

Параллельно стартует второй проект – «Ход пластиком», рассчитанный на школьников Кировского и Московского районов Казани.

В школах установят контейнеры для сбора пластиковых бутылок и крышек. В течение месяца ученики смогут сдавать пластик, который затем отправят на переработку.

Из переработанного сырья изготовят шахматы и столы для игры. Их установят у озера Лебяжье. Завершением проекта станет шахматный турнир на Сабантуе 20 июня, где школьники сыграют на наборах из переработанного пластика.

После турнира шахматные комплекты передадут всем десяти школам-участникам. Школа, собравшая больше всего пластика, получит дополнительный приз – организацию зоны отдыха с PlayStation.

Принять участие в акции смогут все желающие. Жители смогут сдавать покрышки, делиться участием и рассказывать о переработке в социальных сетях.

Следить за ходом акций, объемами собранного вторсырья и промежуточными итогами можно будет на сайте и в соцсетях проекта.

Организаторы рассчитывают, что проекты помогут не только собрать вторсырье, но и покажут, как переработка может менять городскую среду.

Итоги проектов подведут 20 июня на Сабантуе – там представят объекты, созданные из переработанных материалов.

«Это хороший пример взаимодействия в интересах города и жителей, важно, что в этом проекте задействованы дети. Если этот проект будет удачным, я прошу максимально его расширить его границы по всем районам Казани и по всем школам города», – подчеркнул руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) – единственный российский производитель поликарбонатов, сэвилена, металлоценового полиэтилена (пластиков высокой прочности), а также один из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

