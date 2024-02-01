В Казани откроют производство по розливу соков

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По улице Родины в Казани планируют открыть производство по розливу соков. Проект планировки территории опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Площадь участка, на котором планируют развернуть производство, составляет более 3,8 тыс. квадратных метров. Еще один участок, площадь которого превышает 10 тыс. квадратных метров, тоже отдадут под производственные здания и сооружения, однако не уточняется, какие именно.

Отмечается, что на исходных участках находится здание, принадлежащее ЗАО «Данафлекс». Сейчас земли переданы в аренду.