news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 1 февраля 2024 11:07

В Казани откроют производство по розливу соков

Скопировать ссылку
В Казани откроют производство по розливу соков
Скриншот документации

По улице Родины в Казани планируют открыть производство по розливу соков. Проект планировки территории опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Площадь участка, на котором планируют развернуть производство, составляет более 3,8 тыс. квадратных метров. Еще один участок, площадь которого превышает 10 тыс. квадратных метров, тоже отдадут под производственные здания и сооружения, однако не уточняется, какие именно.

Отмечается, что на исходных участках находится здание, принадлежащее ЗАО «Данафлекс». Сейчас земли переданы в аренду.

#промпроизводство #соки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2