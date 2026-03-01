В Казани откроют международный конкурс красоты БРИКС

Церемония открытия первого международного конкурса красоты стран БРИКС состоится 2 марта в МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие пройдёт в формате камерного театрального шоу, в основе которого — метафора женщины как драгоценного камня.

В музыкальной части программы выступят исполнительницы Zivert, MONA и DINARA. Кульминацией церемонии станет парад конкурсанток в вечерних платьях.

Участницы из 17 стран уже прибыли в Казань. За победу в своих возрастных категориях будут бороться представительницы России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

Президент конкурса Динара Саляхова отметила, что республика и весь татарский народ готовились к приёму гостей. По её словам, это уникальное событие мирового уровня — создана собственная платформа для диалога стран БРИКС. Организаторы и директора национальных конкурсов высоко оценили татарское гостеприимство.

В состав жюри вошли визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актёр и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, певец Марк Тишман, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

Среди почётных гостей церемонии — актриса Юлия Пересильд, общественный деятель Ксения Безуглова с супругом Георгием Перадзе, актёры Андрей Мерзликин, Андрей Страхов, Евгений Стычкин, Даниил Воробьёв, Анна Пересильд, хореограф Алла Сигалова, солистка Большого театра Ана Туразашвили, народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.